V Lehniciach otvorili nemocnicu pre pacientov s mozgovou príhodou

Lehnice 11. septembra (TASR) - Nová špecializovaná nemocnica pre pacientov postihnutých náhlou cievnou mozgovou príhodou (NCMP) v Lehniciach vstupuje od 11. septembra do plnej prevádzky.priblížil dôvody vzniku nemocnice riaditeľ neziskovej organizácie Vitalita Lehnice, ktorá nemocnicu zriadila, Július Slovák.Nemocnica zabezpečuje kvalifikovanú rehabilitáciu pacientom po NCMP s ťažkým pohybovým deficitom.hovorí primár špecializovanej nemocnice Jozef Koloň. Liečebná rehabilitácia trvá 21 až 90 dní a je hradená z verejného zdravotného poistenia.tvrdí Slovák.Pacientov s NCMP pribúda a podľa štatistík Národného centra zdravotníckych informácií ju v roku 2018 diagnostikovali 11.265 pacientom. Asi 25 percent pacientov po cievnej mozgovej príhode (CMP) zomrie do jedného roka a približne sedem percent pacientov zomrie ešte počas hospitalizácie. Podľa údajov z centrálneho registra CMP sú pacienti z neurologických oddelení preložení priamo na rehabilitačné oddelenia len v štyroch percentách prípadov a neskôr sa na rehabilitáciu nedostane ani desatina pacientov. Dôvodom je najmä nedostatočná kapacita špecializovaných zariadení.hovorí štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré je väčšinovým zakladateľom organizácie Vitalita Lehnice, Jaroslav Ridoško. Zariadenie v súčasnosti poskytuje aj služby pre dlhodobo chorých, ošetrovateľskú starostlivosť a sociálne služby pre seniorov.Náhla cievna mozgová príhoda je približne v 90 percentách výsledkom poškodenia mozgového tkaniva nedokrvením. Príčinou môže byť aj zakrvácanie mozgového tkaniva. Patrí medzi najčastejšie príčiny úmrtia a vedúcou príčinou dlhodobej imobility pacientov. Hoci je typickým pacientom skôr starší človek, vyskytuje sa aj u ľudí v produktívnom veku a počet pacientov s porážkou medzi 20 a 45 rokom života stúpa.NCMP postihuje častejšie mužov ako ženy. Prejavuje sa náhlou nevoľnosťou, oslabením polovice tela, poruchami reči, neschopnosťou artikulovať, poruchami zraku, prudkou bolesťou hlavy, pocitom závratu a poruchami stability. Zlepšenie situácie s urgentným zásahom pri NCMP vedie k znižovaniu počtu úmrtí a veľmi užitočné sú takzvané iktové centrá, v ktorých sa špecialisti starajú o nové prípady NCMP. Prejavuje sa však nedostatok kvalitnej následnej rehabilitačnej starostlivosti, ktorá by vracala pacientov do plnohodnotného života.