V lese pri Chlebniciach sa zranil pilčík, do nemocnice ho musel odviezť vrtuľník (foto)

28.6.2023 (SITA.sk) - Banskobystrická posádka leteckých záchranárov letela v utorok podvečer na pomoc 35-ročnému pilčíkovi, ktorý sa zranil v lesnom teréne pri obci Chlebnice (okres Dolný Kubín). Informovala o tom hovorkyňa Air-Transport Europe Zuzana Hopjaková. Muža zasiahla pri práci v lese do hlavy skoba lanovky, následkom čoho utrpel rozsiahlu tržnú ranu.„Pilot vrtuľníka pristál na vhodnej ploche na hrebeni, kde si pilčíka od pozemných záchranárov prevzali leteckí záchranári do svojej starostlivosti. Lekár mu doplnil vyšetrenie, liečbu a po preložení na palubu bol s úrazom hlavy a poruchou vedomia letecky transportovaný do Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku," uviedla Hopjaková.