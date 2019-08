V lete je väčší výskyt podvodov v súvislosti s cestovným poistením

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 15. augusta (TASR) - Každý mesiac približne 700 klientov Allianz – SP hlási poistnú udalosť z dovolenky a presvedčia sa tak, že vycestovať do zahraničia bez cestovného poistenia sa neoplatí. V letných mesiacoch zaregistruje poisťovňa ešte zhruba o 20 % škôd z dovoleniek viac. Je však dosť aj tých, ktorí sa snažia získať poistné plnenie, na ktoré nemajú nárok. Poisťovacie podvody sa nevyhýbajú ani cestovnému poisteniu a Allianz – SP každý rok rieši prípady, kedy sa dovolenkári, ktorým vznikla škoda, snažia získať poistné plnenie neoprávnene.vysvetľuje vedúca oddelenia kontroly a špeciálnych činností Jaroslava Zemanová. Platí pritom, že cestovné poistenie sa stáva platným až po zaplatení poistného.Inovatívnych prípadov, kedy sa dovolenkári snažia podvodne získať poistné plnenie z cestovného poistenia, je viacero. Napríklad sa snažia uplatniť si storno zájazdu na základe vymyslenej choroby, alebo uplatniť si liečebné náklady v zahraničí na základe dokladov vydaných na iné meno, či uplatniť si fiktívne liečebné náklady na základe zneužitia cestovných dokladov. Nárok na poistné plnenie poisťovňa zamietla aj klientom, ktorí sa snažili zatajiť skutočnosti, ktoré sú vo výlukách, alebo robia poistnú zmluvu neplatnou. Cestovné poistenie je treba uzatvoriť ešte na území Slovenska, hoci aj tesne pred odchodom, napríklad z letiska. Pokiaľ by naň cestujúci zabudol a poistenie si uzatvoril až v zahraničí, začína platiť ochranná lehota 6 dní a poistenie začína plynúť až po jej uplynutí.Poisťovňa Generali zaznamenala počas minulého roka viac ako 7000 poistných udalostí z cestovného poistenia, z ktorého celkovo uhradila viac ako 3,8 milióna eur. Zo štatistík poisťovne vyplýva, že v porovnaní s rokom 2017 stúpol v minulom roku počet poistných udalostí až o 20,1 %. O takmer 30 eur sa zvýšil aj priemer poistného plnenia na jednu poistnú udalosť z cestovného poistenia. Kým táto suma v roku 2017 predstavovala 509,8 eura, v minulom roku to bolo 537,2 eura.zdôrazňuje Katarína Kukurová z Generali.Podľa nej vhodným spôsobom uzatvárania cestovného poistenia, takpovediac na poslednú chvíľu, je uzatvorenie online prostredníctvom webovej stránky, ktoré môže byť platné ihneď po vyplnení zmluvy a zaplatení poistného.uviedla Kukurová.