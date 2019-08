V lete je zvýšený dopyt po autobusovej doprave do prímorských letovísk

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 4. augusta (TASR) – Cestujúci v lete intenzívne využívajú autobusovú dopravu do dovolenkových destinácií, ako sú napríklad prímorské letoviská. Zvýšený záujem je tiež o dopravu na letiská, odkiaľ sa cestuje na dovolenky do vzdialenejších destinácií. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Zväzu autobusovej dopravy (ZAD) Eva Vozárová.Viacerí dopravcovia podľa nej práve počas leta prevádzkujú linky, ktoré sa zameriavajú na dopravu do konkrétnych dovolenkových destinácií. Celoročne prevádzkované linky do určitých destinácií majú prípadne zhustený cestovný poriadok vzhľadom na záujem o cestovanie na dovolenky autobusmi." priblížila Vozárová.Autobusy pritom cestujúci využívajú na kratšie aj dlhšie trasy. Vozárová spresnila, že pri kratších trasách v rámci Slovenska či okolitých krajín ide napríklad o dopravu na letisko, ale aj na výlety do hôr, do prírody, alebo výlety s cieľom návštevy iných populárnych turistických atrakcií. Niektorí dopravcovia pritom prevádzkujú aj cyklobusy.skonštatovala s tým, že počas letného obdobia je dopyt po autobusovej doprave do prímorských letovísk zvýšený.V súvislosti s letom súčasne pripomenula, že ide predovšetkým o obdobie letných prázdnin, autobusové spoje preto premávajú podľa cestovných poriadkov pre letné prázdniny. V tomto období nepremávajú napríklad takzvané školské spoje.