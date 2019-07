V lete treba podľa hygienikov dbať na správne skladovanie potravín

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 23. júla (TASR) - V letnom horúcom počasí je podľa odborníkov z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici veľmi dôležité skladovanie potravín a pokrmov. Ak ich skladujeme pri vyššej teplote, dochádza v nich k množeniu mikroorganizmov, kazeniu a v prípade, že sa v nich nachádzajú choroboplodné mikroorganizmy, je aj vysoké riziko vzniku alimentárnych ochorení.vysvetlila Ivana Sedliačiková z RÚVZ v Banskej Bystrici.Ochorenie sa prejavuje bolesťami brucha, hnačkami, zvracaním a teplotou okolo 38 až 39 stupňov Celzia. U detí a oslabených dospelých jedincov sa podľa jej slov môže vyvinúť aj obzvlášť ťažká forma ochorenia ohrozujúca život.Leto je charakteristické aj zvýšenou konzumáciou zeleniny a ovocia, nebezpečné však je, ak sa konzumuje bez dostatočného a dôkladného umytia. Rizikový môže byť napríklad melón. Najmä deti oblizujú sladkú šťavu z rúk a do zažívacieho traktu sa dostanú aj baktérie zo špinavého povrchu melóna, prípadne aj z nedôkladne umytých rúk.V teplom a vlhkom letnom prostredí sú vytvorené vhodné podmienky aj na rast plesní. Niektoré z nich produkujú mykotoxíny, ktoré môžu poškodiť rôzne orgány, najmä však pečeň, obličky, slezinu, krvný a nervový systém.podotkla Sedliačiková. Preto je podľa nej dôležité dodržiavať niekoľko zásad. Pokrmy je potrebné dôkladne tepelne spracovať, neskladovať a nespracovávať spoločne surové mäso a mäsové výrobky určené na priamu spotrebu. Zeleninu a ovocie je potrebné dôkladne očistiť a umyť, nepiť vodu z neznámeho zdroja. Potraviny treba chrániť pred hmyzom a hlodavcami. Pokrmy treba pripravovať v čo najkratšom čase pred konzumáciou a rizikové potraviny uchovávať v chladiacom zariadení.dodala Sedliačiková s tým, že je potrebné prísne dodržiavať aj zásady osobnej hygieny.Dôležitú úlohu má aj dodržiavanie pitného režimu, teda dostatočný príjem tekutín. Pri nákupe a konzumácii nanukov a zmrzliny je potrebné si všímať, či nie sú roztopené alebo zdeformované. To by znamenalo, že nebola dodržaná teplota ich uchovávania a mohli by byť príčinou napr. hnačkového ochorenia.dodala odborníčka.