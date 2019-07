V Levoči obnovili Námestie Majstra Pavla

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš Ilustračná snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš

Levoča 8. júla (TASR) - Druhú etapu rekonštrukcie Námestia Majstra Pavla dokončili v Levoči v závere júna. Za necelý rok opravili priestor východnej časti námestia v blízkosti evanjelického kostola. „Rekonštrukcia stála približne 535.000 eur a financovaná bola prevažne z dotácií Ministerstva financií SR a Prešovského samosprávneho kraja,“ uviedla Lenka Petrášová z investičného oddelenia Mestského úradu v Levoči.S kompletnou rekonštrukciou východnej časti námestia začali stavbári na jeseň minulého roka a išlo o pokračovanie postupnej obnovy celého námestia. Prvú časť rekonštrukcie južnej strany zrealizovali v roku 2011. Vo východnej časti teraz došlo k obnove povrchov, prvkov drobnej architektúry, osvetlenia a zelene. „Vymenené boli tiež staré rozvody, inžinierske siete a došlo aj k spevneniu povrchov ciest a kompletnej výmene chodníkov vrátane podkladových vrstiev,“ konkretizovala Petrášová s tým, že stavebné práce súvisiace s vybudovaním inžinierskych sietí na základe uzatvorených zmlúv s mestom financovali a prevzali do správy jednotliví správcovia.Návrhu projektu druhej etapy obnovy predchádzal architektonicko-historický prieskum i prieskum jednotlivých vývojových fáz a zásahov do námestia. „Zmeny, ktoré na pôvodne trhové námestie mali pozitívny vplyv, t. j. severný park či výsadba zelene po obvode námestia, sme sa rozhodli zachovať. Zároveň zásahy, ktoré ploche neprospeli, sme sa rozhodli odstrániť. Išlo o viaceré zásahy z obdobia socializmu, historizujúce prvky, ktoré však nezodpovedali skutočnosti a histórii námestia,“ ozrejmil projektant Marián Čutka.Jedným z cieľov rekonštrukcie bolo podľa neho pridať námestiu formu hodnotného verejného priestoru. Snahou projektu bolo v prvom rade skvalitniť verejný priestor pre pešieho návštevníka, a to vytvorením bezbariérového priestoru, skvalitnením povrchov a vybudovaním podmienok na existenciu pešej zóny na námestí. Zároveň bolo cieľom zabezpečiť prístup dopravy len v nevyhnutnej miere. Pre dosiahnutie tohto cieľa však bude podľa Čutku potrebné vybudovať záchytné parkoviská pre vozidlá smerujúce do historického centra.„Rekonštrukcia inžinierskych sietí vytvorí podmienky na rozvoj historických objektov priamo na námestí, skvalitní ich funkčnú prevádzku a umožní vlastníkom objektov ich plnohodnotné využitie,“ zdôraznil projektant. Celkové architektonické riešenie sa podľa neho snaží o priznanie doby, v ktorej sa táto rekonštrukcia realizuje. „Návštevník tak nebude uvedený do omylu historizujúcimi prvkami a bude pre neho jasné, čo je v skutočnosti na Námestí Majstra Pavla to hodnotné - historické meštianske domy, Bazilika sv. Jakuba či mestská radnica,” ubezpečil.S ďalšími rekonštrukčnými prácami na námestí plánuje začať mesto Levoča začiatkom septembra. Projektant pripomenul, že takto čiastočne zrekonštruované námestie prirodzene prináša iba čiastočné výhody. Napríklad v nasledujúcich etapách sa preto ráta s vybudovaním automatickej tlakovej vodovodnej stanice v severnej časti námestia. „Tá zvýši tlak vo vodovodnom potrubí a odstráni problémy s nízkym tlakom vo vodovode. Až po jej zrealizovaní vlastníci objektov pocítia výraznejšiu zmenu,“ vysvetlil Čutka. Podľa neho to isté platí aj o celkovej estetike Námestia Majstra Pavla. Jej výsledok bude skutočne viditeľný až po dokončení všetkých etáp obnovy.