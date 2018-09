V Libanone zadržali Palestínčana podozrivého z prípravy útokov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bejrút 27. septembra (TASR) - Agenti libanonskej tajnej služby zadržali palestínskeho utečenca, ktorý je podozrivý z členstva v bunke džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) a prípravy útokov v Libanone a v zahraničí. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.Libanonská tajná služba vo svojom vyhlásení uviedla, že 27-ročný muž sa priznal, že bol v kontakte s operatívcami IS v Sýrii, ktorí ho inštruovali, ako vyrábať bomby a jedy. Pripravil nešpecifikovaný jed, pričom mu pomáhala nemenovaná osoba s bydliskom v zahraničí, ktorá navštívila Libanon, aby tam podnikla dve operácie.V prvom prípade šlo o otravu vody dodávanej libanonskej armáde v cisternových vozidlách; druhý prípad sa týkal otravy potravín dodávaných na večierky pre Libanončanov žijúcich v zahraničí.Tajná služba uviedla, že podozrivý bol zadržaný skôr, ako by stihol uskutočniť svoje plány.