V Líbyi sa stále nachádzajú tisíce zahraničných bojovníkov, tvrdí vyslankyňa OSN

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.12.2020 (Webnoviny.sk) - Vyslankyňa Organizácie Spojených národov (OSN) pre Líbyu Stephanie Williamsová v stredu uviedla, že v tomto vojnou zmietanom severoafrickom štáte sa stále nachádza najmenej 20-tisíc zahraničných bojovníkov a žoldnierov.Zároveň varovala pred "vážnou krízou", keďže do Líbye naďalej prúdia dodávky zbraní. "Je to šokujúce porušenie líbyjskej suverenity a do očí bijúce porušenie zbrojného embarga," vyhlásila Williamsová.Líbya bola dlhé roky rozdelená na dve časti. Súperiace strany konfliktu však koncom októbra podpísali trvalé prímerie. Podľa dohody by mali zahraniční žoldnieri odísť z Líbye do troch mesiacov. Zdá sa však, že v krajine sa ich naďalej zdržiavajú tisícky.Líbya upadla do chaosu po povstaní z roku 2011, ktoré zvrhlo dlhoročného diktátora Muammara Kaddáfího . Vláda uznávaná Organizáciou Spojených národov kontroluje hlavné mesto Tripolis na západe krajiny, kým sily vojenského veliteľa Chalífu Haftára ovládajú väčšiu časť východu a juhu Líbye. Turecko je hlavným stúpencom vlády v Tripolise. Haftára podporujú Spojené arabské emiráty, Rusko a Egypt.