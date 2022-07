V liečebni v Dolnom Smokovci žiarili cirkusové hviezdy

Hviezdami sú hospitalizované deti

Zvýšiť sebavedomie aj chuť do života

Cirkus Paciento je týždňový program, ktorý popri pravidelných návštevách rozširuje možnosti pozitívneho pôsobenia zdravotných klaunov na detských oddeleniach nemocníc a v liečebných zariadeniach. Zároveň aktívne zapája deti do podpory dobrej nálady v nemocnici. Zdravotní klauni počas práce s deťmi nemajú svoje typické kostýmy a červené nosy - ich úlohou totiž nie je rozosmiať malých pacientov, ale urobiť z nich na celý týždeň svojich spolupracovníkov.Pacienti, ktorí sa aktuálne liečia v Národnom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci, od začiatku tohto týždňa poctivo trénovali, aby dnes – teda v piatok vo veľkom cirkusovom predstavení predviedli výsledky svojho cvičenia. Asistovali im pri tom profesionálni zdravotní klauni z Červeného nosa.hovorí Gabriela Rajniaková, koordinátorka programu Cirkus Paciento a profesionálna zdravotná klaunka.Eliške sa najviac z celého týždňa páčilo práve záverečné vystúpenie, jej mama skonštatovala: "Aj Radkova a Vilkova mama bola nadšená:Obaja synovia s mamou súhlasia.pochválil sa Vilko.Choré deti sa počas záverečného vystúpenia aspoň na okamih stávajú hviezdami a majú možnosť samy potešiť nielen seba, ale aj druhýchvysvetľuje koordinátorka projektu a zdravotná klaunka Gabriela Rajniaková.Cirkus Paciento v Dolnom Smokovci mohlo o. z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors zrealizovať ajTento obľúbený program priniesli zdravotní klauni v tomto roku aj deťom do Psychiatrickej nemocnice Prof. Matulaya v Kremnici, na Psychiatrickú kliniku UN v Martine, na Kliniku detskej hematológie a onkológie v NÚDCH v Bratislave a cirkusové šapitó postavili v júni v Liečebnom ústave Marína v Kováčovej. Do konca tohto roka sú naplánované programy Cirkus Paciento ešte v 4 zariadeniach.