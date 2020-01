V lietadle sa ozývali čudné zvuky, muselo núdzovo pristáť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.1.2020 (Webnoviny.sk) - Letecká spoločnosť Delta Airlines v piatok odklonila let z Los Angeles do Paríža a núdzovo s ním pristála v Bostone, pretože počas letu sa v ňom zrazu začali ozývať zvláštne zvuky.Nie je stále jasné, čo ich vyvolalo, spoločnosť však hovorí o "mechanickej chybe" zatiaľ neidentifikovanej povahy. "Všade náhly hlučný zvuk. Zmätok. Ľudia panikária," napísala na Twitter jedna z pasažierok letu Jona Kallgren.Ako informuje agentúra The Associated Press (AP) s odvolaním sa na hovorcu amerického Federálneho úradu pre letectvo (FAA) Ricka Breitenfeldta, lietadlo nakoniec v Bostone bez problémov pristálo.Podľa hovorkyne Delta Airlines Emmy Protis lietadlo už prehľadávajú odborníci. Cestujúcich dopravia do Paríža iným lietadlom.