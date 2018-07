V Liptovskom Mikuláši začali s modernizáciou futbalového štadióna

Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liptovský Mikuláš 28. júla (TASR) – V Liptovskom Mikuláši začali s modernizáciou tamojšieho futbalového štadióna. Obnova viac ako 40-ročného futbalového stánku bude trvať 150 dní a celkové náklady dosiahnu 1,25 milióna eur.Podľa primátora mesta Jána Blcháča získala samospráva dotáciu 750.000 eur zo Slovenského futbalového zväzu. "Našou povinnosťou však bolo dofinancovať túto investíciu do celkovej výšky 1,25 milióna. Aby sme túto operáciu mohli zrealizovať, založili sme obchodnú spoločnosť Mestské športové zariadenia, do obchodného imania ktorej mesto Liptovský Mikuláš vložilo pozemky spod futbalového štadióna MFK Tatran. Dofinancovanie zabezpečí MFK Tatran vkladom 125.000 a zvyšných 375.000 bude zabezpečených čerpaním úveru spoločnosťou Mestské športové zariadenia," vysvetlil primátor.V súčasnosti štadión využíva 14 mužstiev so zázemím len pre štyri z nich, technické priestory sú poddimenzované. Kategórie žiakov majú svoje šatne v unimobunkách bez spŕch a toaliet. Zmodernizovaný štadión zastreší detský a mládežnícky futbal, bude atraktívnejší aj pre hráčov menších klubov, ktorí budú mať ambície hrať vo vyšších súťažiach.Súčasťou modernizácie bude západná tribúna na sedenie pre 924 divákov s bufetom a sociálnymi zariadeniami a východná tribúna na sedenie pre 694 divákov s bufetom a toaletami. Pribudne nová pokladňa a rekonštrukcie sa dočká zavlažovací systém ihriska. Súčasťou investície bude parkovisko a spevnená odstavná plocha severne od areálu pre parkovanie divákov hostí, ktorá bude počas týždňa slúžiť obyvateľom Podbrezín."Som nadšený, že v našom mestečku pribudne vynovený futbalový stánok, ktorý budú môcť zmysluplne využívať ďalšie generácie hráčov od tých najmenších až po A mužstvo. Štadión bude slúžiť nielen druholigovým futbalistom, je zázemím aj pre približne 15 družstiev od detí po mládež, takže je to základňa pre masový futbal. Bude atraktívnejší aj pre hráčov menších klubov, ktorí budú mať ambície hrať vo vyšších súťažiach," priblížil primátor.