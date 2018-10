V Litve chcú uskutočniť prieskum ohľadne zrušenia striedania času

Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vilnius 30. októbra (TASR) - Litovská vláda chce poznať názor občanov, do ktorého časového pásma by mala táto krajina patriť po tom, ako sa v Európe zruší striedanie letného a tzv. zimného času. Príslušný prieskum ohlásil v pondelok tamojší minister dopravy Rokas Masiulis, ktorého citovala tlačová agentúra DPA.povedal Masiulis vo Vilniuse.dodal minister.Európska komisia navrhla zrušiť striedanie času v EÚ po roku 2019. Členské štáty si majú sami vybrať, či zostanú natrvalo pri letnom alebo zimnom čase.Litovský premiér Saulius Skvernelis oznámil už minulý týždeň, že Litva bude túto záležitosť konzultovať so svojimi susedmi." povedal.Litva a ďalšie dve pobaltské republiky - Lotyšsko a Estónsko - sú v súčasnosti o hodinu popredu oproti strednej Európe, pripomenula AP.