V Londýne archeológovia pravdepodobne objavili najstaršie divadlo

10.6.2020 (Webnoviny.sk) - V londýnskej časti Whitechapel objavili zrejme najstaršie londýnske divadlo. Red Lion považujú za prvé účelovo postavené divadlo Alžbetínskej éry, no o jeho presnom umiestnení viedli dlhodobé debaty. Archeológ Stephen White uviedol, že je to "mimoriadny" nález.Divadlo zrejme vybudoval John Brayne okolo roku 1567, teda pred tým, ako James Burbage v roku 1576 postavil The Theatre v časti Shoreditch. O Red Lion je známych len veľmi málo informácií, dôležitými zdrojmi sú súdne spory z rokov 1567 a 1569, v ktorých spomínajú túto inštitúciu.V januári 2019 začali archeológovia odokrývať obdĺžnikovú drevenú stavbu vyrobenú zo 144 trámov. Jej rozmery sú 12,3 metra krát 9,3 metra a takmer sa zhoduje s priestormi spomínanými v súdnych sporoch.Práce riadil Stephen White. "Po takmer 500 rokoch sme konečne odhalili pozostatky divadla Red Lion, ktoré znamenalo úsvit pre divadlo Alžbetínskej éry," vyjadril sa. Na severovýchode oblasti objavili aj zvyšky budov postavených v 15. a 16. storočí, ktoré počas nasledujúcich sto rokov ďalej zdokonaľovali. Experti sa domnievajú, že boli súčasťou Red Lion Inn (Hostinec Red Lion, pozn. SITA), ktorý zrejme vytvorili z tamojšej farmy. Na mieste totiž našli aj dve pivné pivnice, fľaše a džbány.