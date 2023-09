V Londýne predstavili novú húfnicu BIA, má väčšiu zásobu munície a je ľahšia ako Zuzana 2

Zapracovali poznatky z nasadenia Zuzany 2

Vyššia ochrana posádky

16.9.2023 (SITA.sk) - Štátna akciová spoločnosť Konštrukta – Defence predstavila novinku svojej produkcie. Ide o 155 mm samohybnú kanónovú húfnicu BIA, ktorú spoločnosť predstavila na medzinárodnom veľtrhu Defence and Security Equipment International (DSEI) 2023 v Londýne.Na veľtrhu sa zúčastnila aj delegácia ministerstva obrany na čele so štátnym tajomníkom Marianom Majerom . Predstavenie húfnice BIA bolo jedným z najdôležitejších momentov veľtrhu DSEI 2023. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Mária Precner Ako spresnilo MO SR, projekt BIA spája výhody 155 mm húfnice Zuzana 2 a 155 mm húfnice Eva do kompaktného delostreleckého systému.Do nového typu húfnice zapracovali poznatky získané z nasadenia Zuzany 2 na Ukrajine a tiež na medzinárodnom cvičení v rámci predsunutej prítomnosti jednotiek NATO v Lotyšsku.„Napredovanie nielen z hľadiska kvantity odbytu, ale tiež rozvoja a inovácií je skvelou správou pre slovenský obranný priemysel. Aj na tomto medzinárodnom fóre tak potvrdzujeme, že Slovensko má svetu čo ponúknuť, pričom rezort obrany bude aj naďalej pokračovať v podpore a vytváraní pozitívnych podmienok pre expanziu našich podnikov vrátane podpory v zahraničí,“ potvrdil Majer.Generálny riaditeľ spoločnosti Konštrukta – Defence Alexander Gurský priblížil, že v porovnaní so Zuzanou 2 je BIA ľahšia a mobilnejšia s vyššou priechodnosťou pri zachovaní rovnakej palebnej sily a ostatných parametrov.„Oproti húfnici Eva nesie BIA väčšiu zásobu munície, má vyššiu ochranu posádky a taktiež automatizáciu vedenia bojovej činnosti," doplnil Gurský.Rezort obrany informoval, že prototyp 155 mm samohybnej kanónovej húfnice BIA bude predstavený aj v rámci nadchádzajúcej medzinárodnej výstavy IDEB 2023 v Bratislave.