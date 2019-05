V Londýne rozdali televízne ceny BAFTA, trofej si odniesol aj herec Benedict Cumberbatch

Trofej si odniesol aj Benedict Cumberbatch

Najvyššie ocenenie získala novinárka

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 13. mája (WebNoviny.sk) - Nedeľnému udeľovaniu televíznych cien Britskej akadémie filmových a televíznych umení (BAFTA) dominoval seriál Na muške (2018).Projekt získal cenu pre najlepší dramatický seriál, Jodie Comer vyhlásili za najlepšiu herečku a Fionu Shaw za najlepšiu herečku vo vedľajšej úlohe.Benedict Cumberbatch si na konto pripísal trofej pre najlepšieho herca, a to za stvárnenie titulnej postavy v seriáli Patrick Melrose (2018), ktorý získal cenu pre najlepšiu minisériu.Najlepším hercom vo vedľajšej úlohe je Ben Whishaw, ktorý si uznanie zaslúžil vďaka výkonu v seriáli Škandál po anglicky (2018).Jessica Hynes dostala cenu za rolu v komediálnom seriáli There She Goes (2018), Steve Pemberton zas vďaka komediálnemu projektu V čísle 9 (2014). Najlepším televíznym filmom je dráma Killed by My Debt (2018).Počas slávnostného večera, ktorý sa konal v londýnskej Royal Festival Hall, udelili aj najvyššie ocenenie Fellowship. Získala ho novinárka Joan Bakewell.