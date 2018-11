V londýnskom podchode sa stretlo šesť Spider-manov

Filmová novinka Spider-Man: Paralelné svety ovládla Comic Cony vo Francúzsku a Veľkej Británii Foto: Itafilm Foto: Itafilm

Bratislava 2. novembra (OTS) - Filmová novinka Spider-Man: Paralelné svety ovládla Comic Cony vo Francúzsku a Veľkej Británii.Konferencie Comic Con sú pre fanúšikov komiksov a filmov o superhrdinoch ako druhé Vianoce. Filmári a herci na nich pred masami nadšencov odhaľujú nové trailery a predstavujú pozadie tvorby filmových noviniek. V poslednom čase sa Comic Cony konali v Londýne a Paríži a oba patrili dlho očakávanému filmu Spider-Man: Paralelné svety, ktorý do našich kín dorazí už v decembri. Čo odhalili tvorcovia inovatívneho animáku, v ktorom sa stretne až šesť Spider-Manov?V novinke Spider-Man: Paralelné svety spoznávame brooklynskeho tínedžera Milesa Moralesa, ktorý je presvedčený, že je jediným Spider-Manom. Vďaka nebezpečnému experimentu sa však v jeho svete zrazu ocitne niekoľko ďalších pavúčích (nielen) mužov. Ak sa chcú ešte niekedy vrátiť domov, musia spojiť sily a opäť raz zachrániť svet.Akčná novinka láka na inovatívny a unikátny spôsob animácie, ktorá vynikne jedine na veľkom plátne, humor a vzťahy medzi hlavnými hrdinami a silné kreatívne duo v pozadí. Producenti Phil Lord a Christopher Miller stoja za kinohitmi LEGO Príbeh, Oblačno, miestami fašírky alebo 22 Jump Street.Na parížskom Comic Cone však film predstavilo trio režisérov Bob Persichetti, Peter Ramsey a Rodney Rothman, s ktorými dorazila mladá hviezda Shameik Moore, ktorý v originálnej verzii dabuje Milesa Moralesa. Persichetti prízvukoval, že hoci sa v príbehu objaví aj Peter Parker, jeho hlavnou postavou je Miles, ktorý je úplne iným Spider-Manom. „Miles je iný, má úplne iný život, skúsenosti a motivácie.”VIDEO Z COMIC CON PARIS:Súčasťou londýnskeho Comic Conu bol aj špeciálny graffiti event v jednom z mestských podchodov, kde umelci namaľovali na obrovskú stenu všetkých šesť Spider-Manov, ktorí sa vo filme objavia, v akcii. Čo by ste povedali na to, keby sa podobné graffiti objavilo aj u nás?Animák Spider-Man:. Na vaše plátna ho prinesie spoločnosť