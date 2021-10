V lotérii padol rekordný jackpot, Francúz vyhral 220 miliónov eur

Francúzsky majiteľ žrebu vyhral v piatok večer v hre Euromilióny 220 miliónov eur, čo je najvyšší jackpot v histórii lotérie, ktorá odštartovala v roku 2004, informovala o tom na svojej webovej stránke stanica Sky News, ako aj spravodajský portál France24.





Víťazné čísla boli 21, 26, 31, 34 and 49. Majiteľ žrebu sa o výhru musí prihlásiť do 60 dní.Je to najvyššia výhra, akú doteraz získal tipujúci v lotérii Euromilióny. Predchádzajúci rekord bol 190 miliónov eur a bol zaznamenaný niekoľkokrát, naposledy v októbri 2019.Tipujúci z Francúzska vyhrali 110 z celkových 499 jackpotov v histórii lotérie Euromilióny, čo je takmer štvrtina. Za nimi nasledujú hráči z Británie s počtom 108 výhercov jackpotu a Španielsko so 105 výhercami.Do lotérie Euromilióny sa okrem Francúzska môžu zapojiť tipujúci v Rakúsku, Belgicku, Británii, Írsku, Luxembursku, Portugalsku, Španielsku a Švajčiarsku.