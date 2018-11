V Lotyšsku sa konalo ustanovujúce zasadanie novozvoleného parlamentu

Na snímke volička vhadzuje hlasovací lístok do urny vo volebnej miestnosti v Rige 6. októbra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Riga 6. novembra (TASR) - Riga bola v utorok, presne mesiac po parlamentných voľbách v Lotyšsku, dejiskom ustanovujúceho zasadania novozvoleného parlamentu pobaltskej republiky.V 100-člennom zákonodarnom zbore majú miesto poslanci celkove siedmich strán, ktorým sa vo voľbách zo 6. októbra podarilo prekročiť päťpercentný prah zvoliteľnosti.Prezident krajiny Raimonds Vejonis pri tejto príležitosti vyzval v príhovore poslancov na spoluprácu v záujme blaha krajiny a jej občanov.Hlavným bodom programu bola však voľba nového vedenia zákonodarného zboru. Na jeho čele zostáva staronová predsedníčka Inára Múrniece.Informovala o tom tlačová agentúra DPA.Lotyšského prezidenta čakajú už v stredu ďalšie rokovania s troma kandidátmi na post premiéra krajiny, predstaviteľmi troch zo štyroch politických subjektov, ktoré získali vo voľbách najviac hlasov, a to Aldisom Gobzemsom zo strany Kto vlastní krajinu? (KPV), Janisom Bordansom z Novej konzervatívnej strany (JKP), ako aj Artisom Pabriksom z liberálneho hnutia Pre!.Tieto subjekty obsadili vo voľbách so ziskom 14,3 percenta, 13,6 percenta a 12 percent druhé až štvrté miesto za víťaznou stranou volieb podporovanou hlavne príslušníkmi početnej ruskej menšiny v krajine a známou pod skráteným názvom Harmónia, ktorú podporilo 19,8 percenta oprávnených voličov.Až do vymenovania nového premiéra a vytvorenia nového vládneho kabinetu krajiny zostáva ako úradujúca vláda pri moci tá doterajšia.