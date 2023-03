V Ľubietovej plánujú zrealizovať protipovodňové opatrenia na miestnom potoku za 233-tisíc eur

25.3.2023 (SITA.sk) - V obci Ľubietová pri Banskej Štiavnici chcú zrealizovať protipovodňové opatrenia pod Ženskou dolinou. Podľa súťažných podkladov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie je celková predpokladaná hodnota zákazky takmer 233-tisíc eur bez dane z pridanej hodnoty.Ako pre agentúru SITA uviedol starosta obce Pavel Zajac, ide o výmenu betónových rúr, ktoré odvádzajú vodu z bazéna zachytávajúceho splaveniny.„Potrebujeme tie rúry vymeniť, lebo sa rozpadajú. Sú to staré rúry a máme to tam už prevalené,“ uviedol starosta s tým, že sa môže stať, že nastane havarijná situácia. „Potom nebudeme mať na výber, budeme to musieť otvoriť a zrealizovať,“ dodal Zajac.O prostriedky žiada obec z eurofondovej výzvy, pričom stavebné práce by chceli realizovať po úspešnom verejnom obstarávaní a schválení financovania. Záujemcovia o realizáciu môžu ponuky predkladať do konca marca.