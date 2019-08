V Lučenci by mohlo vzniknúť Inovačné centrum v budove NBS

Budova Národnej banky Slovenska Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 30. augusta (TASR) - V Lučenci by mohlo vzniknúť Inovačné centrum v priestoroch dlhodobo nevyužívanej budovy Národnej banky Slovenska (NBS), o ktorú mesto prejavilo záujem. Nové centrum by malo prispieť k zatraktívneniu tohto regiónu.Guvernér NBS Peter Kažimír sa tento týždeň stretol v priestoroch bývalej expozitúry národnej banky v Lučenci s primátorkou Alexandrou Pivkovou. Mesto prejavilo záujem o prenájom tejto dlhodobo nevyužívanej budovy NBS. Vzniknúť by v nej malo Inovačné centrum. "Na stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia výskumníkov – startupistov, ktorí by mali záujem o okamžité využívanie priestoru budúceho hubu," uviedol tlačový odbor NBS.Inovačné centrum v Lučenci by malo prispieť k zatraktívneniu tohto regiónu a pomôcť, aby sa zabránilo neželanému odlevu mladých ľudí do zahraničia.dodala NBS.