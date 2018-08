V Maďarsku vzniesli obvinenie voči dvom Afričanom za pašovanie drog

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 23. augusta (TASR) - Maďarský prokurátor vzniesol obvinenie voči dvom Afričanom - občanovi Nigérie a Somálska, ktorí mali z Kene do Maďarska prepašovať niekoľko ton drog a tie rozširovať v krajinách západnej Európy. Agentúru MTI o tom vo štvrtok informovala Hlavná prokuratúra hlavného mesta.Podľa spisu obžaloby Nigérijčan s bydliskom v Maďarsku bol výkonným riaditeľom maďarskej firmy. Od decembra 2015 do apríla 2016 objednal v 12 prípadoch z Nairobi letecky drogu khat - tropickú rastlinu kata jedlá (Catha edulis) s účinkom podobným amfetamínu - v celkovom množstve takmer 2,5 tony. Tovar deklaroval ako zelený čaj a vybavoval jeho preclenie.Prostredníctvom maďarských expedičných firiem kontraband vyviezol do Rakúska, Dánska a Spojeného kráľovstva. Afričana aj s jeho komplicom žijúcim v Londýne, ktorý mu v rozširovaní omamných látok pomáhal, zadržali maďarskí policajti na Medzinárodnom letisku Ferenca Liszta v Budapešti 19. apríla 2016 pri preberaní 12 preclených balíčkov z Kene.Obvinení, ktorí boli vo vyšetrovacej, potom v domácej väzbe v Maďarsku. Podľa prokuratúry im hrozí až doživotný trest odňatia slobody.