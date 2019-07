V Madride pokračovali protesty proti znečisťujúcim autám

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 1. júla (TASR) - Španielski demonštranti pokračovali v pondelok ráno protestným blokovaním dopravy v hlavnom meste Madrid a žiadali nového starostu, aby nerušil ambiciózne dopravné obmedzenia v centre mesta, ktoré sa zaviedli len nedávno s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia. Informovala o tom agentúra AP.Aktivisti s pútačmi v rukách si počas rannej dopravnej špičky posadali na cesty okolo centra španielskej metropoly, kde uplynulých sedem mesiacov platili prísne obmedzenia s cieľom zmierniť znečisťovanie ovzdušia.Nariadenie proti znečisťovaniu ovzdušia podstatne obmedzovalo vstup súkromných vozidiel do centra španielskeho hlavného mesta a zároveň úplne zakazovalo najviac znečisťujúce autá.Nový konzervatívny starosta José Luis Martínez-Almeida, ktorý nastúpil do úradu v júni, mal zrušenie systému nazývaného Madrid Central ako prioritu svojej kampane. Podľa neho tieto obmedzenia neprispeli k zmierneniu znečistenia a iba obťažujú miestnych obyvateľov.Proti jeho novej politike demonštrovali v Madride už počas víkendu tisíce Španielov.Keď systém vlani v novembri zaviedli, Madrid išiel v stopách iných európskych miest ako Londýn, Štokholm alebo Miláno, ktoré obmedzili dopravu vo svojich centrách. Avšak pokým v týchto prípadoch môžu vodiči zaplatiť za vstup do takýchto zón, Madrid šiel ešte ďalej a zakázal mnohým vozidlám úplne vstup do centra a pokutoval ich, ak tak urobili.Tieto pokuty sa podľa aktuálneho nariadenia na tri mesiace - od 1. júla do konca septembra - rušia, keďže nová radnica chce systém podrobiť auditu.