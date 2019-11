V Madride štartuje finálový-turnaj s Nadalom aj Djokovičom

Srbský tenista Novak Djokovič Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

finálový turnaj Davisovho pohára:



A-skupina: Francúzsko, Srbsko, Japonsko



B-skupina: Chorvátsko, Španielsko, Rusko



C-skupina: Argentína, Nemecko, Čile



D-skupina: Belgicko, Austrália, Kolumbia



E-skupina: Veľká Británia, Kazachstan, Holandsko



F-skupina: USA, Taliansko, Kanada

Madrid 17. novembra (TASR) - Za účasti 18 tímov v pondelok v Madride odštartuje finálový turnaj Davisovho pohára. Na vyvrcholení nového formátu súťaže v hale La Caja Magica sa predstavia aj dvaja najvyššie postavení tenisti vo svetovom rebríčku ATP - Španiel Rafael Nadal a Srb Novak Djokovič. Do štvrťfinále postúpi šesť víťazov trojčlenných skupín, ktorých doplnia dva najlepšie tímy z druhých miest.V hre o finálový turnaj bolo aj Slovensko. Vo februárovej kvalifikácii o postup do Madridu však prehralo na antuke v bratislavskom NTC s Kanadou 2:3. Zverenci kapitána Dominika Hrbatého mali zápas sľubne rozohratý a po štvorhre viedli vďaka páru Martin Kližan, Filip Polášek 2:1. Kližan však potom v súboji tímových jednotiek prehral s Denisom Shapovalovom a v záverečnej dvojhre Norbert Gombos nestačil na Felixa Augera-Aliassimea.Kanada na čele s Milošom Raoničom bude v Madride štartovať v F-skupine spoločne s Talianskom a USA. Titul obhajuje Chorvátsko s Marinom Čiličom a Bornom Čoričom, v B-skupine to však bude mať veľmi náročné. Okrem domáceho tímu si totiž zmeria sily aj so silným Ruskom vo svojom strede s objavom sezóny Daniilom Medvedevom a Karenom Chačanovom.Za zrodom finálového turnaja, ktorý vyvolal veľa polemík, stojí investičný koncern Kosmos na čele so španielskym futbalistom Gerardom Piquem. Obranca Barcelony si od nového modelu súťaže veľa sľubuje.uviedol Pique, ktorý bol odmalička veľkým priaznivcom tenisu.Jeho otec bol člen barcelonského Real Clubu a často ho brával na turnaj, na ktorom každoročne štartovali najväčšie španielske esá.dodal majster sveta z roku 2010.