V Madride zatkli bývalého riaditeľa vojenskej kontrarozviedky

Ilustračné foto Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 12. apríla (TASR) - Na základe zatykača vydaného Spojenými štátmi za trestné činy obchodovania s drogami zatkli v piatok v španielskej metropole Madrid bývalého riaditeľa venezuelskej vojenskej kontrarozviedky Huga Carvajala. Informovala o tom španielska polícia.Carvajala v minulosti obvinili americké štáty Florida a New York z obchodovania s drogami. V roku 2014 unikol vydaniu do USA, keď ho na krátko zadržali na karibskom ostrove Aruba (zámorské autonómne územie Holandska), kde bol vyslaný ako konzul.Agentúra AP poznamenala, že Carvajal — generálmajor vo výslužbe s prezývkou "El Pollo" — je najvplyvnejšou osobnosťou venezuelskej armády, ktorá nedávno vyjadrila lojalitu lídrovi venezuelskej opozície Juanovi Guaidóovi.Carvajal bol riaditeľom Generálneho riaditeľstva vojenskej kontrarozviedky (DGCIM) v rokoch 2004-2011 za vlády prezidenta Huga Cháveza.Podľa internetových portálov denníkov Wall Street Journal, New York Times a televízie NTN24 Carvajal vo februári 2019 verejne podporil Guaidóa, uznal ho za dočasného prezidenta krajiny, kritizoval režim prezidenta Nicolása Madura a vyzval armádu, aby odoprela Madurovi lojalitu a umožnila dovoz humanitárnej pomoci do Venezuely. Maduro začiatkom apríla vylúčil Carvajala z ozbrojených síl, odňal mu hodnosť generálmajora a obvinil ho z vlastizrady.