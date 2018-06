V máji klesol zisk bankového sektora na 287,7 milióna eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR Marko Erd Foto: TASR Marko Erd

Bratislava 29. júna (TASR) - Bankový sektor ku koncu mája tohto roka dosiahol zisk 287,7 milióna eur. Medziročne sa znížil o 2,7 milióna eur. Vyplýva to z najnovších štatistík Národnej banky Slovenska (NBS).Pozitívny vplyv na ziskovosť sektora mali čisté úrokové príjmy, ktoré sú hlavným zdrojom finančných domov. Tie dosiahli ku koncu mája 732,7 milióna eur. Medziročne sa zvýšili o 14,9 milióna eur.Čisté výnosy z poplatkov a provízií dosiahli ku koncu piateho mesiaca tohto roka 233,35 milióna eur. Medziročne vzrástli o 13,48 milióna eur.Negatívny vplyv na medziročný pokles ziskovosti bankového sektora v máji mali najmä náklady, ktoré bankám pravdepodobne stúpli v súvislosti so mzdami a odmenami. Navyše vlani dosiahli banky v rovnakom mesiaci väčší zisk aj kvôli predaju podielov VISA Europe spoločnosti VISA Inc.