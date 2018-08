V Malajzii zhabali nosorožie rohy v hodnote 12 miliónov dolárov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kuala Lumpur 21. augusta (TASR) - Malajzijské úrady zhabali nosorožie rohy v hodnote takmer 12 miliónov dolárov. Ide o dosiaľ najväčší kontraband svojho druhu, aký sa v tejto ázijskej krajine podarilo zachytiť. Ilegálna zásielka smerovala do Vietnamu, informovala v pondelok agentúra Reuters.Malajzia je podľa expertov hlavným tranzitným bodom pre pašerákov živočíšnych komodít a ohrozených druhov voľne žijúcich zvierat do okolitých krajín. Úrady v tomto prípade zhabali 50 nosorožích rohov s celkovou hmotnosťou 116 kilogramov na nákladnom termináli letiska v Kuala Lumpure.Kontraband obsahoval tiež deväť kadáverov tigrov a medveďov, presný druh ktorých budú musieť určiť na základe testov DNA. Úrady predpokladajú, že zásielka pochádza z Afriky a jej cieľom bola vietnamská metropola Hanoj. Kontraband mal opustiť Malajziu bez náležitého povolenia, tvrdia úrady.Svetový obchod s nosorožími rohmi je zakázaný na základe dohovoru OSN, v určitých ázijských krajinách je však táto hmota cenená ako prísada do preparátov používaných pri liečbe rozličných chorôb, od horúčky po rakovinu. Malajzia vlani zhabala nosorožie rohy v hodnote 3,1 milióna dolárov.