V Malej Fatre zachraňovali chlapca, ktorého uštipol had

Ilustračná snímka Foto: TASR/KR HaZZ Trenčín Foto: TASR/KR HaZZ Trenčín

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Malá Fatra 22. júla (TASR) – Záchranári Horskej záchrannej služby (HZS) Malá Fatra pomáhali v nedeľu šesťročnému chlapcovi, ktorého uštipol had pri zostupe po turistickom chodníku zo sedla Pod Ruzsutcom do obce Biela.informovala HZS na svojej internetovej stránke.Po stretnutí rodiny so záchranármi poskytli chlapcovi neodkladnú zdravotnú starostlivosť a terénnym autom ho transportovali k vozidlu RZP, ktoré ho previezlo do nemocnice v Dolnom Kubíne, dodali horskí záchranári.