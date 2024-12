V Malej Frankovej otvorili Národné tréningové centrum žiactva, informoval minister cestovného ruchu Keketi

Investícia dosiahla 10 miliónov eur

Novovybudovaná zjazdovka

14.12.2024 (SITA.sk) - V Malej Frankovej v sobotu otvorili Národné tréningové centrum žiactva. Informovalo o tom ministerstvo cestovného ruchu a športu s tým, že ide o jednu z najvýznamnejších investícií do športu a cestovného ruchu na Slovensku.Centrum je zamerané na podporu športového lyžovania detí a mládeže a jeho výstavba podľa slov ministerstva predstavuje dôležitý krok k modernizácii a zvýšeniu úrovne tohto športu na Slovensku.Ministerstvo priblížilo, že výstavba bola podporená prostriedkami z Fondu na podporu športu, ktorý v tomto roku schválil dotáciu na vybudovanie centra vo výške takmer päť miliónov eur, čo predstavuje 49 percent z celkovej hodnoty projektu. Celková investícia dosiahla desať miliónov eur.„Slovensko je lyžiarskou krajinou. Máme na to vhodné prírodné podmienky a množstvo lyžiarskych stredísk. Ak chceme nájsť nasledovníkov Zuzulovej Vlhovej či Žampovcov, musíme pre začínajúcich lyžiarov vytvoriť adekvátne tréningové podmienky. Verím, že nové talenty sa budú hľadať lepšie. Lyžovanie považujeme za veľmi dôležitý šport, pretože nás propaguje najviac vo svete," uviedol minister cestovného ruchu a športu Dušan Keketi SNS ). V centre budú podľa neho vyrastať nové generácie úspešných reprezentantov Slovenska. Cieľom projektu bolo vytvoriť špičkové tréningové podmienky pre mladých lyžiarov.„Súčasťou centra je novovybudovaná zjazdovka Furmanec II, ktorá disponuje šírkou umožňujúcou až štyri trate pre obrovský slalom alebo päť až šesť tratí pre slalom, bezpečnou šesťmiestnou lanovkou a prislúchajúcim zázemím a infraštruktúrou. Tréningový areál prešiel homologizáciou podľa medzinárodných parametrov, čo umožňuje organizáciu vrcholových športových podujatí," priblížilo ministerstvo. Súčasne je centrum strategicky situované v jedinečnom stredisku troch dolín – Bachledova, Jezersko a Malá Franková.Najväčšou výhodou podľa ministerstva je, že sú oddelené profesionálne tréningy športových klubov od verejných, turistom prístupných zjazdoviek, čím sa výrazne zvýšila dostupnosť a kvalita tréningových podmienok.„Centrum má dosah na 19 lyžiarskych klubov do 30 minút jazdy autom a na 34 klubov do jednej hodiny. Presunutím tréningov do tohto centra sa zároveň vytvoril priestor pre povinné lyžiarske kurzy základných a stredných škôl," dodalo ministerstvo, ktoré súčasne očakáva, že centrum pritiahne nielen domáce, ale aj zahraničné lyžiarske kluby a športovcov.