V Maroku zadržali islamistu. Údajne pripravoval samovražedný atentát

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rabat 16. decembra (TASR) - Marocká protiteroristická polícia v nedeľu oznámila zadržanie predpokladaného džihádistu, ktorý je podozrivý z plánovania samovražedného útoku. Informovala o tom agentúra AFP.Zadržaný 41-ročný muž sa podieľal na šírení propagandy džihádistickej organizácie Islamský štát (IS). Pokúšal sa tiež získať skúsenosti pri narábaní so zbraňami a výbušninami. Vyšetrovaním sa zistilo, že pripravoval samovražedný atentát.Pri jeho zadržaní, ku ktorému došlo v sobotu v stredomarockom meste Meknes, polícia zhabala elektroniku a návody na výrobu výbušných zariadení.Maroko bolo roky uchránené pred násilnosťami páchanými džihádistami. Vlani však na jeho území - v pohorí Vysoký Atlas - došlo k brutálnej vražde dvoch turistiek zo Škandinávie.Mladé ženy boli popravené sťatím. Páchatelia vraždy, vykonanej v mene IS, boli odsúdení na smrť. Tento trest sa v Maroku od roku 1993 nevykonáva.