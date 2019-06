V Maroku zatkli troch mužov, ktorí pripravovali teroristický útok

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Rabat 3. júna (TASR) - Marocká polícia v pondelok zadržala tri osoby podozrivé z členstva v teroristickej bunke napojenej na džihádistickú organizáciu Islamský štát (IS).Muži vo veku od 26 do 28 rokov boli podľa vyhlásenia protiteroristickej polície "v procese príprav na spáchanie teroristických útokov" na území Maroka. Zadržaní boli v pondelok v juhomarockých lokalitách ar-Rašídíja a Tinerhir.Podozriví sa hlásili k "extrémistickej ideológii" IS a usilovali sa pre prípravu svojich plánov na spáchanie teroristického činu naverbovať ďalších ľudí, uvádza sa vo vyhlásení polície.Správa o odhalení tejto teroristickej bunky sa objavila v čase súdneho procesu s údajnými páchateľmi vraždy dvoch mladých škandinávskych turistov, ktorých telá s prerezaným hrdlom sa v pohorí Atlas našli vlani v polovici decembra. Od začiatku mája v súvislosti s týmto útokom, ktorý bol spáchaný v mene IS, predstúpilo pred súd celkovo 24 obžalovaných.Až do minulého roka bolo Maroko ušetrené džihádistických útokov. Predtým v Maroku k teroristickému činu došlo v roku 2011, keď pri bombovom útoku na kaviareň v centre mesta Marrákeš zahynulo 17 ľudí, z ktorých väčšina boli európski turisti. Pri útoku, ktorý sa odohral v roku 2003 v meste Casablanca, zahynulo 33 ľudí.