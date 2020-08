V Martine finišuje základný vojenský výcvik, takmer 300 ľudí ho ukončí kurzom prežitia v teréne

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.8.2020 (Webnoviny.sk) - Základným vojenským výcvikom od 3. do 18. augusta v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania Martin prejde 153 kadetov a 140 čakateľov. Kadeti sa v súčasnosti zoznamujú s pravidlami vojenskej služby a majú poradovú prípravu. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky o tom informovalo na svojej internetovej stránke.„Nasledovať bude strelecká príprava. Základný vojenský výcvik ukončíme taktickou prípravou so záverečným trojdňovým kurzom prežitia v teréne,“ vysvetlil veliteľ roty základného vojenského výcviku kapitán František Kantár.Po ukončení výcviku a záverečnej prísahe nastúpi 129 zo 153 kadetov do prvého ročníka Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši.„Štrnásti sa stanú vojenskými poslucháčmi Leteckej fakulty Technickej univerzity Košice a desiati budú študovať na Fakulte vojenského zdravotníctva v Hradci Králové,“ upresnil Kantár, dôstojník so skúsenosťami z Bosny a Hercegoviny či Afganistanu.