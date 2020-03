V Martine na úrade vybavíte iba pohreb, mesto nariadilo aj ochranu tváre v MHD

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.3.2020 (Webnoviny.sk) - Na základe rozhodnutia Krízového štábu mesta Martin vedenie mesta pristúpilo k uzatvoreniu všetkých pracovísk mestského úradu. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Kalmanová. Mesto zároveň nariadilo vstup do prostriedkov mestskej hromadnej dopravy (MHD) výhradne s ochranou tváre.K uzatvoreniu pracovísk mestského úradu pristúpili v Martine na základe sprísnených opatrení Ústredného krízového štábu."Nie je možné realizovať sobáše, ani vydávať rodné listy, povolené bude len vybavovanie pohrebov. Mesto zároveň žiada, aby sa na pohrebných obradoch zúčastnili výhradne najbližší rodinní príslušníci. V prípade nevyhnutných otázok môžu obyvatelia mesta kontaktovať matričný úrad, prípadne klientske centrum telefonicky," uviedla Kalmanová.Nástup do autobusov MHD je podľa slov hovorkyne nariadený výhradne s ochrannými prostriedkami na tvár. "Do autobusov nebude možné vstúpiť bez rúška, šatky, šálu alebo inej vhodnej alternatívy. Okrem toho žiadame o dôsledné dodržiavanie nariadení a opatrení vydaných v posledných dňoch a taktiež o dodržiavanie hygienických pravidiel," dodala Kalmanová.