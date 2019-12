V Martine spustili výstavbu atletického oválu za dva milióny eur

Ilustračná fotografia. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Martin 4. decembra (TASR) – Investíciu viac ako dva milióny eur si vyžiada výstavba atletického oválu, ktorú spustili v stredu v Martine. Športovisko bude spĺňať všetky štandardy na súťaže podľa medzinárodných predpisov, zázemie naň poskytla miestna spojená škola. Práce by mali ukončiť do jedného roka a podľa predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Eriky Jurinovej projekt prispeje k ďalšiemu rozvoju atletiky v regióne.," uviedla Jurinová. Projekt rieši aj odvedenie dažďových vôd či závlahový systém hracej plochy so základným napojením na inžinierske siete a prípravou na budúcu výstavbu zázemia. Súčasťou prác bude aj oplotenie areálu atletického a futbalového štadióna. Na atletickom ovále budú aj ostatné prvky na atletické disciplíny, napríklad doskočisko na skok do diaľky, hod guľou či beh cez prekážky.Zmluvu so zhotoviteľom atletického oválu uzavrel ŽSK v novembri. Výstavbu podporí dotáciou vo výške 400.000 eur aj atletický zväz. O zvyšné náklady sa bude podľa martinského primátora Jána Danka mesto deliť so ŽSK. "" ozrejmil Danko.Samotná príprava atletického oválu bola podľa hovorkyne ŽSK Martiny Remencovej náročná a trvala niekoľko mesiacov. "," priblížila.Prezident Slovenského atletického zväzu Peter Korčok zdôraznil, že atletický klub v Martine je jeden z najstarších na Slovensku, má 96 rokov. "" poznamenal.