V Martine zostane sedem volebných obvodov a 31-členné zastupiteľstvo

Budova Mestského úradu v Martine. Foto: TASR - Pavol Ďurčo Budova Mestského úradu v Martine. Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Martin 16. júla (TASR) – Počet volebných obvodov a poslancov mestského zastupiteľstva (MsZ) zostane v Martine rovnaký aj ďalšie štyri roky. O zachovaní siedmich volebných obvodov a 31-členného MsZ rozhodli poslanci na pondelkovom rokovaní."Mesto pripravilo materiál, v ktorom určilo volebné obvody tak, aby kopírovali mestské časti. To znamená, že v Martine zostáva sedem volebných obvodov," povedal zástupca primátora Martina Imrich Žigo.Najväčší volebný obvod Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany bude mať siedmich poslancov. "Mestská časť Stred bude mať štyroch poslancov, mestská časť Sever tiež štyroch poslancov. Druhý najväčší obvod Martin-Priekopa päť poslancov a dva volebné obvody – mestská časť Záturčie a mestská časť Podháj-Stráne po štyroch poslancov. Najmenší volebný obvod Martin-Košúty bude mať troch poslancov," doplnil Žigo.Zachovaný zostáva aj počet poslancov MsZ. "Martin patrí do skupiny miest s počtom obyvateľov od 50.001 do 100.000, u ktorých je zákonom o obecnom zriadení stanovený počet poslancov od 19 do 31. V jednotlivých mestských častiach zachováme súčasný počet poslancov, v zastupiteľstve ich bude celkovo 31," dodal zástupca primátora Martina.