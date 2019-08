V martinskej časti Pltníky poklepali základný kameň športového areálu

Primátor Martina Ján Danko, archívna snímka. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Martin 12. augusta (TASR) – Poklepaním základného kameňa sa v pondelok oficiálne začala výstavba nového športového areálu v martinskej lokalite Pltníky. V prvej etape tu vyrastie moderné futbalové ihrisko s umelou trávou, tribúny, zázemie i parkovisko. Podľa martinského primátora Jána Danka je to za ostatné roky najvýznamnejšia akcia, ktorá sa v meste začína.Prvá etapa výstavby bude stáť zhruba 1,6 milióna eur, z čoho pol miliónom eur prispeje Slovenský futbalový zväz (SFZ).priblížil Danko.Martinský primátor verí, že sa začína nová éra miesta, ktoré bude určené nielen pre futbal. Pokiaľ sa samospráve podarí získať finančné prostriedky, ktoré sú elokované cez ministerstvo školstva, v areáli by mala pribudnúť aj multifunkčná športová hala. Vznikol by tak priestor aj pre ďalšie športy, ako je hádzaná, basketbal či volejbal.povedal Danko.Podľa podpredsedu Stredoslovenského futbalového zväzu Igora Krška robí MŠK Fomat Martin už niekoľko rokov veľmi dobrú prácu s mládežou a pokiaľ nemajú svoje ihrisko, je to problém.“ skonštatoval.Ihrisko bude podľa Gregoryho Deltona z vedenia MŠK Fomat odovzdané do konca októbra.priblížil Delton. Doplnil, že nové tréningové ihrisko priláka k športu viac detí. Ako súčasť areálu má vzniknúť aj pumptrack či spojenie s cyklotrasou Martin - Vrútky.