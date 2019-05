V martinskom závode Volkswagen vyrobili 500-miliónty komponent

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Martin 22. mája (TASR) – V martinskom závode Volkswagen Slovakia vyrobili v stredu jubilejný 500-miliónty komponent – zostavu diferenciálu, ktorá sa montuje do manuálnych šesťstupňových prevodoviek.Zostava diferenciálu je podľa hovorkyne spoločnosti Volkswagen Slovakia Lucie Kovarovič Makayovej najnovším komponentom, ktorý pribudol do produktového portfólia martinského závodu v auguste minulého roka.informovala hovorkyňa automobilky.uviedol vedúci závodu Volkswagen Slovakia v Martine Christian Rauch.Jubilejný komponent zabudujú v Bratislave do šesťstupňovej manuálnej prevodovky.dodala hovorkyňa automobilky.Martinský závod otvorili v roku 2000 a s približne 850 zamestnancami patrí medzi najvýznamnejších zamestnávateľov v regióne Turiec. Vyrába komponenty pre prevodovky, motory a podvozky, ktoré sa exportujú do ďalších závodov na výrobu komponentov. Produktové portfólio tvoria ozubené kolesá, telesá diferenciálov, hriadele a synchrónne diely. Okrem toho sa tu vyrábajú prototypové a podvozkové diely. Ročná produkcia predstavuje okolo 33 miliónov komponentov. V roku 2018 uviedli do prevádzky novú logistickú halu, uzavrela Kovarovič Makayová.