V maskarách z Číny našli plesne a kvasinky, kontrolóri upozorňujú aj na farbu na tetovanie (foto)

Nie sú v súlade s normami

Pero môže spôsobiť alergickú reakciu

5.5.2020 (Webnoviny.sk) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) upozorňuje spotrebiteľov na možný výskyt nebezpečnej kozmetiky na slovenskom trhu. Ako ďalej agentúru SITA informovala Jozefína Kaššová z komunikačného referátu ÚVZ, produkty nahlásili do systému Rapex (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Litve, vo Francúzsku a v Španielsku.Prvým z produktov je Waterproof Mascara Intense Black značky Ddonna pochádzajúca z Číny. Predáva sa v oranžovej fľaške s aplikátorom a oranžovým uzáverom. Druhým nahláseným kozmetickým výrobkom je Long Lasting 4D Mascara Waterproof od rovnakého výrobcu.Produkt sa tiež predáva v oranžovej fľaške. Takisto z Číny pochádza maskara Big Lashes Mascara Waterproof. Tá sa predáva v ružovej fľaške s aplikátorom a ružovým uzáverom.„Vo výrobkoch bola zistená prítomnosť aeróbnych baktérií, plesní a kvasiniek,“ uvádza ÚVZ s tým, že výrobky predstavujú mikrobiologické riziko a nie sú v súlade s požiadavkami normy pre výrobky určené na aplikáciu do oblasti očí.Hygienici tiež upozorňujú na manikúrové pero Stylo french manucure od výrobcu Adopt z Nemecka. To sa predáva v čiernej kartónovej krabičke obsahujúcej čierne pero s viečkom.Vo výrobku sa podľa ÚVZ nachádza látka Methylisothiazolinone, čo môže spôsobiť alergickú reakciu u citlivých osôb.Zákazníci by si zároveň mali dávať pozor aj na farbu na tetovanie Solid Ink od výrobcu Salmon z USA. „Vo výrobku bolo zistené prekročené maximálne povolené množstvo stanovené pre nečistoty niklu,“ dodal ÚVZ.