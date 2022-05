V masovom hrobe pri Kyjeve objavili telo Čecha, nezvestný bol už dlhší čas (video)

V hrobe našli troch ľudí

Nezvestný bol už dlhší čas

17.5.2022 (Webnoviny.sk) - V jednom z hromadných hrobov pri Kyjeve našli telo českého občana. Naznačujú to dokumenty, ktoré boli v hrobe s tromi obeťami.Informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz s odvolaním sa na noviny Ukrajinská pravda. Úmrtie českého občana pre portál potvrdilo aj ministerstvo zahraničia.Hroby sa nachádzali na oboch stranách cesty pri obci Makariv, kde počas invázie boli ruské sily. Náčelník polície v Kyjevskej oblasti Andrij Nebytov uviedol, že v spomenutom hrobe našli dvoch ľudí zabitých ranou do hlavy a jedného s ranou do brucha, pričom sa tam tiež nachádzali doklady jednej z obetí, ktoré patrili českému občanovi, a údaje na nich súhlasia. Zvyšné dve osoby ešte neidentifikovali, ale podľa Nebytova mali civilný odev.Hovorkyňa ministerstva zahraničia Lenka Do pre iDNES.cz povedala, že český zastupiteľský úrad je v kontakte s políciou. O úmrtí ministerstvo informovalo rodinu zosnulého a po dohode s ňou nebude poskytovať podrobnosti.Český občan bol v okolí Makariva nezvestný už dlhší čas. Od začiatku vojny tam pôsobil ako dobrovoľník. Začiatkom mája to uviedli reportéri českého serveru Voxpot Magdaléna Slámová a Vojtěch Boháč, ktorí boli na Ukrajine.Ukrajinská pravda uviedla, že český občan na Ukrajine pred vojnou pracoval ako vodič kamióna a po jej začatí prišiel pomáhať ako dobrovoľník. S rodinou prestal komunikovať 3. marca. Štyridsaťdeväťročný muž mal doma manželku a brata.