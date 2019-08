V materských a základných školách v Michalovciach bude asi 5000 žiakov

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavol Ďurčo Ilustračné foto Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Michalovce 30. augusta (TASR) – Osem materských a osem základných michalovských škôl otvorí v pondelok 2. septembra svoje brány takmer pre 5000 žiakov. Škôlkarov je oproti vlaňajšku viac, školákov menej, informovala Adela Kalaninová z referátu komunikácie michalovského mestského úradu."Počet škôlkarov by mal byť v Michalovciach oproti minulému školskému roku vyšší, do škôlok nastúpi 934 detí. Žiakov v základných školách bude, naopak, o čosi menej, presne 4031. Nová etapa života sa začne pre prváčikov, ktorých do michalovských základných škôl nastúpi viac ako 400," konkretizovala Kalaninová.Po roku sa podľa jej ďalších slov do svojej materskej školy (MŠ) vrátia škôlkari i zamestnanci MŠ na Vajanského ulici. Budova zariadenia bola komplexne zrekonštruovaná s cieľom zníženia jej energetickej náročnosti. "Realizácia projektu pozostávala zo zateplenia fasády a strechy, výmeny okien a dverí, výmeny zastrešenia bočných vstupov, klampiarskych výrobkov, interiérových svietidiel, bleskozvodu, bezbariérovej rampy a vykurovacích rozvodov," uviedla Kalaninová s tým, že finančné náklady na projekt predstavovali viac ako 600.000 eur.