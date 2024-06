V Medzinárodnej súťaži krátkych filmov MFF Art Film uvedie 36 titulov z rôznych kútov sveta

Jubilejný 30. ročník MFF Art Film sa uskutoční vďaka podpore:

12.6.2024 (SITA.sk) -Diváci sa môžu tešiť na tridsaťšesť krátkych filmov, ktoré budú uvedené v šiestich programových blokoch. Na veľkom plátne sa festivalovým divákom predstavia viacero známych filmov, ktoré bodovali na svetových filmových festivaloch, ako napríklad snímkao aktuálnej téme izraelsko-palestínskeho konfliktu, ktorá získala ocenenie Grand Prix na Medzinárodnom filmovom festivale krátkych filmov Clermont-Ferrand, či filmod známeho amerického režiséra Billa Morrisona o policajnej streľbe v Chicagu z roku 2018, ktorý si odniesol filmové ceny z viacerých prestížnych filmových festivalov. V súťaži nebude chýbať ani slovenské zastúpenie. Svoj česko-slovenský experimentálny film, o tom, čo sa stane, keď sa technológia minulosti stretne so súčasnosťou, predstaví Claude Johann Čierny. Súčasťou programu bude aj slovensko-kanadský filmrežiséra Petra Hoštáka, aktuálne pôsobiaceho hlavne v Kanade, o prebiehajúcej energetickej kríze v Európe, ktorá odhaľuje štruktúru krajiny, v ktorej sú vzťahy a prežívaná vzájomnosť jediným palivom na prežitie zím našich životov."Silnú zostavu tvoria aj tohto roku filmy politicky alebo spoločensky angažované, dotýkajúce sa napríklad tém policajného násilia v USA (), zahaleného života žien v Afganistane (), politického zneužívania utečeneckej krízy (), vraždy opozičného lídra v Rusku Borisa Nemcova () alebo obecne smerovania sveta k ďalšej vojne (). Výber však dotvárajú aj ďalšie, predovšetkým vizuálne uhrančivé, nadčasové výpovede, medzi ktorými treba spomenúť a odporúčať napríklad slovensko-kanadský filmPetra Hoštáka,Marie Magdalény Kochovej aleboAtsushiho Hiraia. Viaceré zo súťažných filmov spája tradičná téma príkladných alebo aj problematických rodinných prostredí, resp. vzťahov u detí a mládeže ()," objasnil pre filmový mesačník Film.sk festivalový dramaturg Martin Kaňuch kritériá svojho výberu.Spoločnosť Filmarina s. r. o. je partnerom finančnej ceny vo výške 500,- EUR, ktorú si odnesie víťazný film Medzinárodnej súťaže krátkych filmov spolu s cenou Modrý anjel. "Od založenia našej spoločnosti napomáhame vzniku filmov. Preto sa tešíme, že môžeme podporiť podujatie, ktoré je oslavou ich tvorby a talentu tvorcov. V názve festivalu, aj v názve našej firmy máme spoločné slovo - FILM - myslím si, že úplne prirodzene patríme k sebe." hovorí Mgr. et Mgr. art. Daniel Kontuľ, konateľ spoločnosti.O výsledkoch medzinárodnej súťaže krátkych filmov bude rozhodovať medzinárodná porota. Slovensko zastupuje divadelná a televízna herečka a producentka. Účinkovala vo viacerých slovenských a českých filmoch (napr. Nejasná správa o konci sveta, Hana a jej bratia), televíznych seriáloch a rozhlasových hrách. O krátkych filmoch bude rozhodovať aj český filmár, ktorý sa doteraz venoval predovšetkým tvorbe krátkych filmov. Tie boli uvedené na viac ako sedemdesiatich svetových festivaloch, napríklad v Montreale, Varšave, Karlových Varoch a Káhire. Jeho posledný krátky film Vinland (2022) získal cenu Magnesia za najlepší študentský film na 30. Českých levoch. Tretím porotcom bude poľský kultúrny promotér a festivalový organizátor, ktorý pôsobí v Bialystok Cultural Center, kde organizuje známy Zubroffka International Short Film Festival.