V Melbourne sa začalo odvolacie konanie v prípade kardinála Pella

Na archívnej snímke austrálsky kardinál George Pell, ktorý má na starosti finančné záležitosti Vatikánu, prichádza na súd v Melbourne. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Melbourne 5. júna (TASR) - Pred najvyšším súdom austrálskeho štátu Viktória v Melbourne sa v stredu začal súdny proces s kardinálom Georgeom Pellom, ktorý bol tretím hodnostárom v hierarchii Vatikánu a v marci tohto roku bol odsúdený na šesť rokov väzenia za pohlavné zneužitie a obťažovanie dvoch neplnoletých chlapcov. K prípadom ich zneužitia došlo v rokoch 1996 a 1997. Informovala o tom agentúra AFP.Pell, bývalý arcibiskup Melbourne a Sydney, ktorý bol zodpovedný za financie Svätej stolice, pred najvyšším súdom napadol rozhodnutie súdu prvého stupňa a označuje ho zapretože bolo založené výlučne na svedectve iba jednej z dvoch obetí. Druhá obeť údajného zneužívania zomrela na predávkovanie drogami v roku 2014 a o takýchto útokoch nikdy nehovorila.Obhajoba chce v stredu a vo štvrtok počas odvolacieho konania napadnúť aj rozhodnutie sudcu, že na pojednávaní nepremietne videoanimáciu, ktorá údajne dokazuje, že v danom priestore - sakristii katedrály sv. Patrika v Melbourne - by sa kardinálovi pripisované útoky nemohli odohrať.Kardinálovi právnici tiež poukazujú nasudcu, ktorá spočíva v tom, že ich mandant nebol požiadaný, aby sa pred porotou vyjadril, či sa cíti alebo necíti vinný.Najvyšší súd štátu Viktória by mohol o Pellovom odvolaní rozhodnúť už tento týždeň alebo svoje rozhodnutie odloží. Súd pritom môže potvrdiť rozsudok súdu nižšieho stupňa, môže nariadiť nový proces alebo preláta oslobodiť.Pell sa koncom mája vyjadril, že nebude žiadať o zníženie trestu, ak neuspeje v odvolacom procese.Pell bol svojho času jedným z najvplyvnejších spolupracovníkov pápeža Františka. Od roku 2014 pôsobil ako jeho "minister financií" a bol poverený vykonaním finančnej reformy vo Vatikáne. Na čele vatikánskeho Ekonomického sekretariátu pôsobil až do februára 2019.