V meste jazdí podľa sčítania o 117 % cyklistov viac ako v roku 2013

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. júla (TASR) – V Bratislave jazdí o 117 percent cyklistov viac ako pred piatimi rokmi. Ukázalo to sčítanie cyklistov, ktoré uskutočnilo v rannej špičke v júni občianske združenie Cyklokoalícia a informuje o tom na svojom webe.Najvyšší, viac ako dvojnásobný nárast počtu prechádzajúcich cyklistov zaznamenala Cyklokoalícia na Račianskom mýte (+172 percent), v lokalite Kamenného námestia (+138 percent), Šafárikovho námestia (+136 percent), v dotyku Mosta Apollo s cyklotrasou Pribinova (+126 percent), Trnavskom mýte (+108 percent) a v Petržalke na priechode od Chorvátskeho ramena cez Rusovskú cestu (+99 percent).priblížil prezident Cyklokoalície Daniel Duriš.Zaujímavé sú podľa združenia aj dva veľké dopravné uzly Račianske a Trnavské mýto, kde zvýšenie počtu obyvateľov na bicykloch je dôsledkom vzniku viacerých nadväzujúcich cyklotrás. V prípade Račianskeho mýta bola vyznačená obojsmerná jazda pre cyklistov na Sibírskej ulici v celej dĺžke od Pionierskej až po park na Račianskom mýte.spresnilo združenie.Pri Trnavskom mýte podľa neho motivuje ľudí dochádzať na bicykli aj cyklotrasa Metodova, ktorá umožňuje protismernú jazdu od Záhradníckej. V Petržalke je najvyšší nárast na mieste, kde bolo realizované bodové opatrenie – vyznačenie cyklopriechodu spájajúce dve strany Chorvátskeho ramena.Cyklokoalícia zorganizovala sčítanie cyklistov v rannej špičke od 7.00 do 9.00 h šiestykrát, predchádzajúce sčítania sa uskutočnili v rokoch 2011, 2012 a 2013. Aktuálne sčítanie prebehlo v treťom júnovom týždni za dobrého počasia na 27 miestach v Bratislave. Výstupy z týchto sčítaní sú podľa Cyklokoalície jedinými dátami, ktoré poskytujú prehľad o počte obyvateľov využívajúcich bicykel denne na dopravu do školy či práce.