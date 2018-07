V meste otvorili Centrum včasnej intervencie pre rodiny s deťmi

Ilustračný snímok. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 4. júla (TASR) - Pre potreby rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením vznikla v Trnave nová sociálna služba – Centrum včasnej intervencie (CVI). Jej klientmi sú rodiny s deťmi do siedmich rokov z trnavského regiónu.Včasná intervencia je zameraná na odborné služby, pomoc a podporu rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi a deťmi s rizikovým vývinom do siedmich rokov. CVI ju pritom poskytuje najmä terénnou formou, priamo v domácom prostredí. Informovala o tom Terézia Drdulová, poverená vedením centra.uviedla. Potom nasleduje sprevádzanie rodiny v prvých rokoch života dieťaťa aj formou odporučenia či zapožičania kompenzačných pomôcok a informáciami o finančnej pomoci rodine.informovala Drdulová. V trnavskom CVI pôsobí viacero odborníkov – sociálny pracovník, psychológ, špeciálni pedagógovia, tyflopéd (pomáha pri vzdelávaní zrakovo postihnutých) a logopéd.Služba včasnej intervencie bola v trnavskom regióne doposiaľ poskytovaná iba niekoľkým rodinám zo strany CVI, ktoré pôsobia v Bratislave. Vzhľadom na početnosť rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením (približne tri – päť percent z celkového počtu narodených detí) vznikla potreba etablovať túto službu priamo v Trnave, čo bolo identifikované ako priorita aj v rámci Komunitného plánu sociálnych služieb. Uviedla to Veronika Majtánová z úseku komunikácie na trnavskej radnici.Po takmer ročnej príprave sa vďaka nadšeniu miestnych odborníkov, intenzívnej spolupráci miest Trnava, Hlohovec a Piešťany a s odbornou záštitou Nadácie SOCIA podarilo etablovať v Trnave centrum. Poskytovateľom služby je novovzniknutá nezisková organizácia Centrum včasnej intervencie, n. o.Služba je pre rodiny bezplatná a je poskytovaná vďaka finančnej podpore Trnavského samosprávneho kraja, zainteresovaných miest, nadácie a ďalších sponzorov.Informácie možno získať na číslach 0915 874 175 a 0915 920 968 alebo na emailovej adrese trnava@centravi.sk.