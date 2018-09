V mestskej časti Košice-Šaca chce byť starostom šesť kandidátov

Ilustračná snímka. Foto: TASR Oliver Ondráš Foto: TASR Oliver Ondráš

Košice 28. septembra (TASR) – Ďalšie miestne volebné komisie v Košiciach splnili termín registrácie kandidátov do novembrových komunálnych volieb na post starostov a poslancov mestských častí (MsČ). Väčšina súčasných starostov sa chystá svoj post obhájiť.Starostom MsČ Košice-Pereš chcú byť piati kandidáti, a to terajší starosta Jozef Karabin (nezávislý), Daniel Liba (OĽaNO, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, KDH), Mária Smrčová (nezávislá), Tomáš Topor (Sme rodina – Boris Kollár) a Marcela Vladimírová (Most–Híd). Piatich poslancov si tu zvolia z 11 kandidátov.Šiesti kandidáti zabojujú o post starostu MsČ Košice-Šaca. Sú nimi Ľubomíra Borošová (SaS, OĽaNO, KDH, SMK-MKP, NOVA), Marek Hutník (nezávislý), Lucia Iľaščíková (nezávislá), súčasný starosta Daniel Petrík (nezávislý), Rudolf Reštei (Komunistická strana Slovenska) a Peter Šveda (nezávislý). Zaregistrovaných kandidátov na post poslanca je 21, zvolení budú siedmi.V MsČ Košice-Poľov sa o funkciu starostu uchádzajú traja nezávislí kandidáti, a to kontrolórka Mária Birošová, súčasný starosta Ladislav Brada a poslanec MsČ Marek Výrostko. V danom volebnom obvode sa volí päť poslancov, zaregistrovaných je deväť kandidátov.O hlasy voličov v MsČ Košice-Myslava sa bude uchádzať prednosta úradu Peter Kasterko a terajšia starostka Iveta Šimková, obaja kandidujú ako nezávislí. Do miestneho zastupiteľstva kandiduje 11 ľudí, zvolení budú piati.V MsČ Košice-Barca chce byť starostom päť kandidátov, z ktorých sú štyria nezávislí. Súčasný starosta František Krištof (nezávislý), Viera Maňková (nezávislá), Peter Mihok (SPOLU-občianska demokracia), Dušan Pracko (nezávislý) a Rastislav Sabo (nezávislý). Z 20 kandidátov na poslancov si obyvatelia vyberú sedem.Kandidátmi pre voľby starostu MsČ Košice–Ťahanovce sú František Borovský (Slovenská konzervatívna strana), Jozef Borovský (nezávislý) a terajší starosta Ján Nigut (KDH, OĽaNO, SaS). V tomto volebnom obvode sa volí päť poslancov, miestna volebná komisia zaregistrovala 22 kandidátov.V MsČ Košická Nová Ves chce byť poslancom 14 kandidátov, z nich bude zvolených päť. Za starostu kandidujú traja muži - dvaja nezávislí kandidáti Štefan Daňko a Michal Krcho, tretím je Dušan Petrenka (Smer-SD).Informácie o zaregistrovaných kandidátoch majú tieto MsČ zverejnené na svojich webových stránkach, TASR o ich registrácii informovali aj zapisovatelia miestnych volebných komisií.Voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú konať v sobotu 10. novembra od 7. do 22. h.