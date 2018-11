V mestskom zastupiteľstve v Trenčíne bude deväť nových poslancov

Ilustračná snímka. Foto: TASR Dušan Hein Foto: TASR Dušan Hein

Trenčín 11. novembra (TASR) – V 25-člennom trenčianskom mestskom zastupiteľstve bude v nasledujúcom štvorročnom volebnom období deväť nových poslancov, 16 poslancov svoje posty obhájilo. Vyplýva to z výsledkov sobotných (10.11.) komunálnych volieb, ktoré na webovom sídle mesta zverejnila mestská volebná komisia.Prevahu v mestskom parlamente budú mať nezávislí poslanci, ktorých je 17, traja poslanci budú zastupovať koalíciu Progresívne Slovensko, Spolu – občianska demokracia, OKS. Rovnaký počet poslancov zasadne do zastupiteľstva za KDH, koalícia SaS, Sme rodina a OĽaNO bude mať v trenčianskom parlamente jedného poslanca rovnako ako strana Smer-SD.Mestskú časť Stred budú v mestskom zastupiteľstve reprezentovať Šimon Žďársky (nezávislý), Richard Ščepko (Progresívne Slovensko, Spolu – občianska demokracia, OKS), Richard Medal (Progresívne Slovensko, Spolu – občianska demokracia, OKS), Pavol Bobošík (KDH), Eva Struhárova (KDH) a Michal Moško (Smer-SD).Za mestskú časť Juh zasadnú do poslaneckých lavíc Mária Machová (nezávislá), Patrik Žák (nezávislý), Ján Forgáč (nezávislý), Dominik Gabriel (nezávislý), Peter Hošták (nezávislý), Svorad Harcek (nezávislý) a Lukáš Ronec (nezávislý).Mestská časť Sever budú v poslaneckom zbore hájiť Miloslav Baco (nezávislý), Martin Smolka (nezávislý), Miloš Mičega (nezávislý), Martin Petrík (nezávislý), Ladislav Matejka (SaS, Sme rodina, OĽaNO), Martin Trepáč (KDH) a Kamil Bystrický (Progresívne Slovensko, Spolu – občianska demokracia, OKS)Za mestskú časť Západ zasadnú do poslaneckých lavíc Tomáš Vaňo (nezávislý), Martin Barčák (nezávislý), Juraj Štilicha (nezávislý), Marcel Meravý (nezávislý) a Josef Kolář (nezávislý).Primátorom mesta Trenčín sa pre nasledujúce štvorročné volebné obdobie stal Richard Rybníček s 13.855 hlasmi (72,6 %). Druhým v poradí je Miloš Mičega s 5228 hlasmi (27,4 %). Platné volebné lístky v Trenčíne odovzdalo 19.673 voličov, volebná účasť bola 42,0 %.