V Mexiku zadržali takmer 800 migrantov ukrytých v kamiónoch

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mexiko 16. júna (TASR) - Mexické úrady zadržali takmer 800 migrantov bez dokumentov, ktorých prevážali v štyroch kamiónoch. Informovala o tom v nedeľu agentúra Reuters, podľa ktorej išlo o najväčší zásah mexických orgánov proti nelegálnej migrácii za posledné mesiace.Migranti boli zaistení v sobotu v štáte Veracruz na východe krajiny. V štyroch nákladných autách sa ich celkovo nachádzalo 791.Mexiko sa 7. júna dohodlo so Spojenými štátmi na obmedzení nezákonnej migrácie z krajín Strednej Ameriky (prevažne z Guatemaly, Hondurasu a Salvádoru), ktorá spôsobuje dlhodobé napätie vo vzťahoch oboch krajín.Americký prezident Donald Trump následne odložil na neurčito svoj zámer uvaliť postupne zvyšujúce sa clá na mexický tovar dovážaný do USA vrátane áut, piva, tequily, ovocia a zeleniny.Mexickej vláde dal zároveň 45 dní na to, aby dosiahla hmatateľný pokrok v obmedzení počtu migrantov, ktorí sa chcú nelegálne dostať do Spojených štátov.Mexiko prisľúbilo, že nasadí na svoju južnú hranicu s Guatemalou 6000 príslušníkov Národnej gardy a že podnikne tvrdé zásahy voči organizovaným pašerákom a obchodníkom s ľuďmi.