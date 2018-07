V Mexiku zaznamenali aj v prvom polroku 2018 rekordný počet vrážd

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mexiko 23. júla (TASR) - V Mexiku zaznamenali v prvých šiestich mesiacoch tohto kalendárneho roka 16-percentný nárast v počte vrážd. Juhoamerická krajina tak znova prekonala svoj vlastný rekord od začiatku vedenia záznamov v roku 1997, píše agentúra AP.Ministerstvo vnútra počas uplynulého víkendu uviedlo, že v prvom polroku 2018 zaevidovali 15.973 vrážd v porovnaní s 13.751 vraždami v rovnakom období v roku 2017.Ako zhodnotila agentúra AP, citované číslo je vyššie aj oproti roku 2011 (27.2013 vrážd), keď v Mexiku vrcholila vojna drogových kartelov.V Mexiku by podľa zmienených štatistík pripadlo na konci tohto roka 22 vrážd na 100.000 obyvateľov, pričom pre porovnanie v New Yorku pripadali vlani na 100.000 obyvateľov štyri zabitia. V Brazílii a Kolumbii to bolo 27 zabitých na 100.000 obyvateľov.V roku 2017 zaznamenali v Mexiku celkovo 29.168 prípadov vrážd.