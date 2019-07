V Michalovciach nemajú veľké oči, nováčik chce tešiť fanúšikov

Štart prípravy na ľade HK Dukla Ingema Michalovce pred novou sezónou Tipsport ligy v Michalovciach 25. júla 2019. Na snímke v pozadí zľava asistenti trénera Richard Šechný a Peter Bartoš. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Káder HK Dukla Ingema Michalovce:



Brankári: Vladimír Glosár, Filip Surák, Tomáš Tkáčik, Adam Trenčan



Obrancovia: Martin Bdžoch, Mike Dalhuisen, Daniel Hančák, Ladislav Hopkovič, Marek Kolba, Konsta Mesikämmen, Damián Novický, Alexander Zekucia



Útočníci: Peter Boltun, Dominik Borov, Samuel Chalupa, Peter Galamboš, Matej Giľák, Dávid Hájnik, Lukáš Hamráček, Tomáš Hričina, Lukáš Hvila, Aki Juusela, Lukáš Lačný, Christophe Lalancette, Jakub Linet, Marek Mašlonka, Radoslav Meszároš, Jakub Ragan, Igor Safaralejev, Samuel Salonen, Adam Stripai, Lukáš Toma



Program prípravných zápasov HK Dukla Ingema Michalovce:



Piatok 9. augusta: Michalovce - Miškovec (17.30)

Sobota 10. augusta: Banská Bystrica - Michalovce (17.30)

Utorok 13. augusta: Michalovce – Black Wings Linz (17.30)

Štvrtok 15. augusta: Michalovce – Debrecín (17.30)

Štvrtok 22. augusta: Nice – Michalovce (Tatranský pohár, 15.00)

Piatok 23. augusta: HK ŠKP Poprad – Michalovce (Tatranský pohár, 19.00)

Nedeľa 25. augusta: o umiestnenie (Tatranský pohár)

Streda 28. augusta: Michalovce – MHK 32 Liptovský Mikuláš (17.30)

Piatok 30. augusta: HC Košice – Michalovce (16.00)

Štvrtok 5. septembra: Michalovce – HC Košice (17.30)

Piatok 6. septembra: Miškovec – Michalovce (18.00)

Michalovce 25. júla (TASR) - Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce vstúpia do premiérovej sezóny v najvyššej slovenskej súťaži s cieľom prilákať ľudí na zimný štadión a tým im splatiť dôveru aj za predošlé sezóny. Podľa trénera Miroslava Chudého bude dôležité nemať veľké oči a sústrediť sa na každý zápas. V kádri nechýba viacero skúsených hráčov i legionárov vrátane prvého Holanďana v slovenskej lige.Ním sa stane 29-ročný obranca Mike Dalhuisen, ktorý odohral 12 sezón v nižších zámorských súťažiach. Do Michaloviec zamieril po ročnom pôsobení v Nemecku aj ako náhrada za jedného z dvojice Cody Sol - Alex Miner-Barron, ktorí sa napriek predbežnej dohode s klubom ospravedlnili z rôznych príčin.prezradil tréner Miroslav Chudý.Okrem Holanďana chýbal na prvých spoločných tréningoch na ľade aj Kanaďan Christophe Lalancette, obaja by sa však mali k tímu pripojiť v najbližších dňoch. V tíme nováčika Tipsport Ligy je viacero skúsených hráčov, ktorí majú za sebou stovky zápasov v najvyššej súťaži. Patria k nim Lukáš Hvila, Daniel Hančák, Peter Boltun, Tomáš Hričina i Peter Galamboš, ktorý sa po ročnom pôsobení v Košiciach presunul ešte viac na východ republiky.uviedol Galamboš pre TASR.Skúsený center si uvedomuje, že jeho tím nebude patriť k najväčším favoritom súťaže.poznamenal Halamboš.Z Košíc zamieril do Michaloviec aj útočník Tomáš Hričina.poznamenal Hričina, ktorý v Košiciach skončil aj napriek tomu, že klub s ním pôvodne počítal.poznamenal Hričina.Podľa trénera Miroslava Chudého je už káder prakticky uzavretý, jedno voľné miesto je ešte v defenzíve. V kádri zatiaľ figurujú piati legionári." uviedol Chudý.Skúsený kormidelník už postup do najvyššej súťaže vybojoval s Novými Zámkami i Detvou, pôsobil aj vo Zvolene a v Banskej Bystrici. V michalovskom tíme bude mať viacerých hráčov, pre ktorých pôjde o prvú skúsenosť s Tipsport ligou, preto bude dôležité aj obdobie prípravných zápasov, v ktorých narazia aj na ligových súperov.poznamenal Chudý, ktorý povedie michalovskú Duklu spoločne s asistentmi Richardom Šechným, Petrom Bartošom a trénerom brankárov Imrichom Petríkom.Michalovská Dukla vstúpi do premiérového ročníka s cieľmi typickými pre nováčika.poznamenal Miroslav Chudý.