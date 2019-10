V michalovskej nemocnici predstavili nové centrum športovej medicíny

Ilustračné foto Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Michalovce 11. októbra (TASR) – Nové centrum športovej medicíny, zabezpečujúce komplexnú starostlivosť o pacientov so športovými úrazmi, oficiálne predstavili v nemocnici Svet zdravia Michalovce vo štvrtok (10. 10.). Podnetom na jeho vznik je oficiálna spolupráca nemocnice so všetkými troma miestnymi prvoligovými športovými klubmi. Informoval o tom hovorca siete nemocníc Tomáš Kráľ.Nové pracovisko pozostáva z ambulantnej, vyšetrovacej, operačnej a hospitalizačnej časti a spolupracuje aj s rehabilitačnými centrami v susedných nemocniciach vo Vranove nad Topľou a v Trebišove. "" vysvetlil prínos riaditeľ michalovskej nemocnice Marián Haviernik s tým, že služby centra sú prístupné pre všetkých pacientov východného Slovenska. Primárne je centrum určené profesionálnym, ale i aktívnym rekreačným športovcom a tiež pacientom so športovou minulosťou.Rýchlu diagnostiku má podľa Kráľových slov zabezpečiť úzka spolupráca s lekármi, ktorí vykonávajú ultrazvukové vyšetrenia pohybového aparátu. Centrum funguje formou klasickej hospitalizácie, ale aj formou jednodňových výkonov. Včasnú rehabilitáciu pacientov po operačných zákrokoch zas zaisťuje spolupráca s rehabilitačnými centrami v nemocniciach v Trebišove a vo Vranove ad Topľou.Tím centra športovej medicíny tvoria podľa Kráľových slov lekári z oblasti traumatológie a ortopédie. "" spresnil s tým, že v centre realizujú aj podávanie kyseliny hyalurónovej do oblasti všetkých kĺbov, ktoré boli zasiahnuté úrazom, a v budúcnosti plánujú spektrum výkonov naďalej rozširovať.