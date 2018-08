V michalovskej nemocnici začali realizovať nové operácie ruky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Michalovce 9. augusta (TASR) - Traumatológia v michalovskej nemocnici rozširuje typy operačných výkonov. V tomto týždni pomocou českého špecialistu Radka Kebrleho lekári uskutočnili štyri nové operácie, ktoré sa tam dosiaľ nevykonávali. Išlo o totálnu náhradu koreňového kĺbu palca na ruke, endoskopickú operáciu syndrómu karpálneho tunela a artroskopiu zápästia. Informovala o tom Jana Fedáková zo siete nemocníc Svet zdravia, do ktorej patrí aj nemocnica v Michalovciach.Spomínaný český chirurg pôsobí v Ústave chirurgie ruky a plastickej chirurgie vo Vysokej nad Jizerou. Do michalovskej nemocnice prišiel na pozvanie tamojšieho primára traumatológie Maroša Eľka.povedal Kebrle s tým, že operácie robili spoločne a komentovali každý krok.Jednou zo štyroch operácií bola totálna náhrada kĺbu palca na ruke. Pacient, ktorý ju podstúpil, trpel na risartrózu.vysvetlil Eľko s tým, že postihnutie sa objavuje častejšie pri niektorých povolaniach, napríklad u šičiek, taktiež u pacientov s hypermobilným syndrómom či so zlomeninami a poškodeniami väzov prvej záprstnej kosti.Takáto operácia sa podľa Fedákovej uskutočnila v michalovskom regióne vôbec po prvýkrát.spomenula.Ako ďalej uviedla, lekári tiež u dvoch pacientov operačne liečili syndróm karpálneho tunela. Michalovská nemocnica dosiaľ tento typ operácie uskutočňovala len chirurgicky. V spolupráci s českým špecialistom však úspešne odoperovali pacientov už aj endoskopicky.vysvetlil Eľko.Syndróm karpálneho tunela patrí medzi najčastejšie ochorenia, ktoré môžu postihnúť oblasť zápästia a ruky najmä u ľudí, ktorí vykonávajú stereotypnú manuálnu prácu.poznamenala Fedáková s tým, že sa to prejavuje nočnými bolesťami, oslabením sily ruky či tŕpnutím prstov.dodal primár.Všetky operácie prebehli podľa Fedákovej bez komplikácií a pacienti sú už v domácej liečbe.